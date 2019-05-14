Этот контент был опубликован 14 мая 2019 г. 13:11

Вашингтон. 14 мая. ИНТЕРФАКС - Американский президент Дональд Трамп во вторник заявил, что введенные Вашингтоном пошлины на ввоз стали из ряда стран способствовали значительно развитию сталелитейной промышленности в США.

"За год пошлины восстановили нашу сталелитейную промышленность - она быстро развивается!" - написал Трамп в своем аккаунте в Twitter.

"Нам нужно было спасти сталелитейную промышленность, так как это нужно нашему оборонному сектору и автопрому. В обеих этих сферах есть движение вперед", - добавил он.

Он напомнил, что США ввели пошлины в 25% на импорт стали из Китая и ряда других государств.

"Сейчас у нас мощная и развивающаяся промышленность", - отметил президент США.

Его слова прозвучали на фоне повышения напряженности в отношениях между США и Китаем из-за введения пошлин на товары.

Повышение пошлин на импортируемые США китайские товары стоимостью $200 млрд в год, которое ожидалось еще с 1 января, но неоднократно откладывалось, вступило в силу 10 мая 2019 года. После этого Трамп дал указание своей команде приступить к подготовке к введению повышенных таможенных пошлин на импортируемые из Китая товары стоимостью еще на $300 млрд.

Китай в свою очередь с 1 июня вводит повышенные пошлины на американские товары стоимостью $60 млрд.

На прошлой неделе в Вашингтоне безрезультатно завершился очередной раунд китайско-американских переговоров по торговому соглашению.

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