Этот контент был опубликован 16 апреля 2020 г. 0:53

Вашингтон. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - России, по-видимому, из-за коронавируса понадобятся аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), и США при необходимости окажут ей помощь с этим, заявил на брифинге президент США Дональд Трамп.

"Я думаю, что России понадобятся ИВЛ - у них непростая обстановка в Москве, мы им поможем", - сказал он, напомнив, что США еще предстоит наладить массовое производство ИВЛ.

Он отметил, что США также готовы будут оказать помощь Италии, Испании, Франции и другим нуждающимся в ИВЛ странам.

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