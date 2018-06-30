Трамп заявляет, что договорился с королем Салманом об увеличении добычи саудовской нефти

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Этот контент был опубликован 30 июня 2018 г. 13:54 30.06.2018 - 13:54

Вашингтон. 30 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз ас-Сауд согласился на предложение об увеличении добычи нефти. "Только что я поговорил с саудовским королем и объяснил ему, что из-за кризиса и проблем в Венесуэле и Иране я прошу Саудовскую Аравию увеличить добычу нефти, вероятно, в пределах 2 млн баррелей", - написал Д.Трамп в своем Twitter. "Он согласился", - подчеркнул американский президент. 1тэ др Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс