Трамп заявляет, что договорился с королем Салманом об увеличении добычи саудовской нефти
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Вашингтон. 30 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз ас-Сауд согласился на предложение об увеличении добычи нефти.
"Только что я поговорил с саудовским королем и объяснил ему, что из-за кризиса и проблем в Венесуэле и Иране я прошу Саудовскую Аравию увеличить добычу нефти, вероятно, в пределах 2 млн баррелей", - написал Д.Трамп в своем Twitter.
"Он согласился", - подчеркнул американский президент.
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Интерфакс