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Этот контент был опубликован 12 июля 2018 г. 12:45 12.07.2018 - 12:45

Брюссель. 12 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что, "возможно", сможет вывести США из НАТО без одобрения Конгресса, но не видит в этом необходимости.

"Я думаю, что, возможно, я смогу, но в этом нет необходимости. Сегодня люди активизировались как никогда раньше", - сказал Д.Трамп, отвечая на вопрос журналиста о том, сможет ли он вывести США из Североатлантического альянса без согласия Конгресса.

При этом он добавил, что "верит в НАТО".

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