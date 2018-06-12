Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 12 июня 2018 г. 8:08 12.06.2018 - 08:08

*** Лидер США о денуклеаризации Корейского полуострова: мы начнем этот процесс очень скоро

Лондон. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что он наладил особые отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

"Мы оба хотим сделать что-то, мы оба что-нибудь сделаем, мы развили очень особую связь", - сказал президент США в ходе подписания совместного документа с Ким Чен Ыном.

"Я хочу поблагодарить председателя Кима. Мы провели много времени вместе, очень насыщенного времени", - добавил Д.Трамп.

Д.Трамп отметил, что Ким Чен Ын "очень талантливый человек", который "очень любит свою страну".

Отвечая на вопрос журналиста о том, согласился ли Ким Чен Ын на денуклеаризацию, Д.Трамп заявил, что "мы начнем этот процесс очень скоро, очень, очень скоро".

Д.Трамп и Ким Чен Ын подписали во вторник документ по итогам саммита в Сингапуре.

Лидер США после подписания заявил, что документ "всеобъемлющий", но о конкретном содержании не сообщил.

1мм во об

Neuer Inhalt Horizontal Line