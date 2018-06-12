Трамп заявляет, что наладил особые отношения с Ким Чен Ыном
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*** Лидер США о денуклеаризации Корейского полуострова: мы начнем этот процесс очень скоро
Лондон. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что он наладил особые отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
"Мы оба хотим сделать что-то, мы оба что-нибудь сделаем, мы развили очень особую связь", - сказал президент США в ходе подписания совместного документа с Ким Чен Ыном.
"Я хочу поблагодарить председателя Кима. Мы провели много времени вместе, очень насыщенного времени", - добавил Д.Трамп.
Д.Трамп отметил, что Ким Чен Ын "очень талантливый человек", который "очень любит свою страну".
Отвечая на вопрос журналиста о том, согласился ли Ким Чен Ын на денуклеаризацию, Д.Трамп заявил, что "мы начнем этот процесс очень скоро, очень, очень скоро".
Д.Трамп и Ким Чен Ын подписали во вторник документ по итогам саммита в Сингапуре.
Лидер США после подписания заявил, что документ "всеобъемлющий", но о конкретном содержании не сообщил.
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Интерфакс