Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 13 июля 2018 г. 16:02 13.07.2018 - 16:02

*** Он считает, что американские политические реалии мешают работе с Россией

Лондон. 13 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что не ожидает существенных результатов от предстоящих переговоров в Хельсинки с российским лидером Владимиром Путиным, но все же не исключил, что может ошибаться.

"У меня нет больших ожиданий, но, в то же время, не исключено, что в итоге мы получим удивительные вещи", - сказал он на пресс-конференции в Великобритании в пятницу.

Д.Трамп констатировал, что нынешние американские политические реалии в США мешают диалогу с Россией. "Из-за политических проблем (внутри США - ИФ) непросто работать с Россией", - сказал он.

Д.Трамп пояснил, что в нынешних условиях его инициативы, связанные с РФ, будут восприниматься враждебно в американских политических кругах.

ПОСЛЕДУЕТ

1во *

Neuer Inhalt Horizontal Line