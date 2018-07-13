Трамп заявляет, что не ждет больших результатов от встречи с Путиным, но все же не исключает достижения удивительных вещей
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*** Он считает, что американские политические реалии мешают работе с Россией
Лондон. 13 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что не ожидает существенных результатов от предстоящих переговоров в Хельсинки с российским лидером Владимиром Путиным, но все же не исключил, что может ошибаться.
"У меня нет больших ожиданий, но, в то же время, не исключено, что в итоге мы получим удивительные вещи", - сказал он на пресс-конференции в Великобритании в пятницу.
Д.Трамп констатировал, что нынешние американские политические реалии в США мешают диалогу с Россией. "Из-за политических проблем (внутри США - ИФ) непросто работать с Россией", - сказал он.
Д.Трамп пояснил, что в нынешних условиях его инициативы, связанные с РФ, будут восприниматься враждебно в американских политических кругах.
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Интерфакс