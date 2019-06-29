Этот контент был опубликован 29 июня 2019 г. 11:32

Осака. 29 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что не имеет ничего против того, чтобы пересечь ненадолго границу с КНДР во время готовящегося визита в демилитаризованную зону.

"Без проблем", - сказал он в субботу на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста о том, был бы он готов ступить на северокорейскую территорию, если в демилитаризованной зоне у него состоятся переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

В субботу Трамп отправляется из Японии в Южную Корею. Он не исключает, что в воскресенье в ходе посещения демилитаризованной зоны у него может состояться непродолжительная встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

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