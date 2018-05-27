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Этот контент был опубликован 27 мая 2018 г. 23:25 27.05.2018 - 23:25

Вашингтон. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп на фоне подготовки ко встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном заявил о мощном экономическом потенциале этой азиатской страны.

"Я искренне верю, что у КНДР - блестящий потенциал, и что однажды она станет мощной страной в том, что касается экономики и финансов. Ким Чен Ын согласен с моей оценкой. Это станет реальностью!" - написал он в "Твиттере".

Кроме того, президент США напомнил, что американская делегация в настоящее время находится в Северной Корее для подготовки его встречи с Ким Чен Ыном.

Ранее в мае Д.Трамп сначала объявил о решении отказаться от этих переговоров, запланированных на 12 июня в Сингапуре. Однако вскоре президент США передумал и заявил, что саммит, посвящённый вопросу денуклеаризации КНДР, все же может состояться, причём без изменения даты и места.

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