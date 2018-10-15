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Этот контент был опубликован 15 октября 2018 г. 3:32 15.10.2018 - 03:32

Вашингтон. 15 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заверил, что проявляет жесткость при контактах с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Думаю, что лично я с ним проявил жесткость. У меня была с ним двусторонняя встреча. Это была жесткая и очень хорошая встреча", - сказал он в интервью, показанном в понедельник телеканалом Си-Би-Эс.

Кроме того, Д.Трамп подчеркнул, что гораздо активнее помогает Украине укреплять вооруженные силы, чем его предшественник Барак Обама. "Именно я передал Украине наступательные вооружения, противотанковые системы. Обама этого не делал. Знаете, что он им отправлял? Одеяла и подушки. И именно он упустил ту часть Украины, которая (перешла - ИФ) к России", - заявил президент США.

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