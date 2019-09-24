Этот контент был опубликован 25 сентября 2019 г. 0:47

Вашингтон. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что власти Украины не против его планов опубликовать стенограмму разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

"Госсекретарь Помпео получил разрешение от Украины на публикацию стенограммы моего телефонного разговора с их президентом", - написал он в твиттере.

"Они тоже не понимают, в чем проблема", - добавил Трамп.

Скандал вокруг этого разговора, спровоцированный демократами, Трамп вновь назвал охотой на ведьм. Именно это дело подтолкнуло спикера палаты представителей Нэнси Пелоси начать процедуру импичмента против Трампа.

Ранее сообщалось, что в Трамп намерен в среду опубликовать полную версию стенограммы.

Ряд СМИ ранее в сентябре сообщал, что в ходе этого разговора Трамп неоднократно просил Зеленского начать антикоррупционное расследование в отношении Хантера Байдена - сына участника президентской гонки в США Джо Байдена. Ряд изданий сообщал, что Трамп даже задерживал выделение военной помощи Украине, чтобы подтолкнуть Киев к такому расследованию. Демократы считают такие действия серьезным нарушением - попыткой Трампа использовать свои должности для достижения политических целей.

Трамп же во вторник объяснил, что в итоге выделил деньги на оказание помощи Украине и объяснил задержку тем, что добивается от европейских стран оказания помощи Украине вместе с США. Он предупредил, что и в дальнейшем готов задёргивать такие выплаты, если партнеры США будут отказывать участвовать в подобном финансировании проектов на Украине.

1во бм

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