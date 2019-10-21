Этот контент был опубликован 21 октября 2019 г. 20:01

Вашингтон. 21 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит смысла в дальнейшем пребывании американских военных в Сирии, однако пока оставил в этой стране небольшой контингент - по просьбе Иордании и Израиля.

По сообщению американских СМИ, Трамп пояснил, что эти военные находятся "в совершенно другой части Сирии (не в зоне операции Турции против курдов - ИФ). Часть военных базируются близ сирийской границы с Иорданией и Израилем, а еще часть - "защищают нефть", то есть, находится ближе к границе с Ираком.

На прошлой неделе Трамп заявил, что выводит войска с северо-востока Сирии. Речь идет примерно о тысяче военнослужащих.

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