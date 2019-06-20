Этот контент был опубликован 20 июня 2019 г. 19:05

Вашингтон. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что был бы готов к значительно более жесткой ответной реакции, если бы иранские военные сбили не беспилотный, а пилотируемый американский самолет.

"В нем не было пилота. А если бы он там оказался, то это была бы принципиально другая ситуация", - сказал он журналистам в Белом доме.

В четверг стало известно, что Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сбил американский шпионский беспилотник в южной прибрежной провинции страны Хормозган после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже в Минобороны США подтвердили информацию об уничтожении беспилотника, однако заявили, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

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