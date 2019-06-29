Этот контент был опубликован 29 июня 2019 г. 10:05

Осака. 29 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что обсуждал тему сирийского Идлиба с президентом РФ Владимиром Путиным и попросил не допускать страданий мирных жителей.

"Я попросил быть поосторожнее с Идлибом", - сказал он на пресс-конференции в Осаке.

Трамп пояснил, что понимает необходимость бороться с террористами в Сирии, но - не ценой гибели многочисленных ни в чем не повинных людей.

"Бороться с террористами - это нормально. Но не ценой гибели 3 млн человек", - добавил он.

1во ав

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