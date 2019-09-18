Вашингтон. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что распорядился значительно усилить санкции против Тегерана.

"Я только что поручил главе Минфина (Стивену Мнучину - ИФ) в значительной степени усилить санкции против Ирана", - написал Трамп в Twitter.

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