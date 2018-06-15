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Вашингтон. 15 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп вновь заявил в пятницу, что хотел бы видеть Россию в составе "Группы восьми".

"Я говорю, что хотел бы видеть Россию в составе G8", - сказал он в эфире телеканала Си-Эн-Эн, говоря о том, что лучше - G7 или возвращение к формату G8.

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Интерфакс