Трамп заявляет, что предпочитает G8 с Россией, а не G7

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Этот контент был опубликован 15 июня 2018 г. 15:32 15.06.2018 - 15:32

Вашингтон. 15 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп вновь заявил в пятницу, что хотел бы видеть Россию в составе "Группы восьми". "Я говорю, что хотел бы видеть Россию в составе G8", - сказал он в эфире телеканала Си-Эн-Эн, говоря о том, что лучше - G7 или возвращение к формату G8. ПОСЛЕДУЕТ 1ла во бп Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс