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Этот контент был опубликован 15 июня 2018 г. 15:57 15.06.2018 - 15:57

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Вашингтон. 15 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп вновь заявил в пятницу, что хотел бы видеть Россию в составе "Группы восьми".

"Вы спросили, хотел бы я видеть Россию в составе группы. Я говорю, что хотел бы видеть Россию в составе G8", - сказал он в эфире телеканала Си-Эн-Эн.

"Я думаю, что будет лучше, если Россия войдет в состав (группы восьми - ИФ) чем, если ее там не будет", - добавил Д.Трамп.

Ранее в июне на саммите G7 в Канаде Д.Трамп уже предлагал вернуть РФ в G7, однако лидеры ряда других стран "Группы семи" не поддержали эту идею.

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