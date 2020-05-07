Этот контент был опубликован 7 мая 2020 г. 21:38

Лондон. 7 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что согласился передать России аппараты искусственной вентиляции легких для больных коронавирусом, сообщают в четверг американские СМИ.

"Мы отправим партию ИВЛ тогда, когда это будет нужно", - сказал он во время встречи с губернатором Техаса Грегом Абботтом,

Трамп в последние недели часто отмечал, что США наладили масштабное производство аппаратов ИВЛ и теперь могут как лечить собственных пациентов, так и помогать другим странам.

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