Лондон. 7 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что согласился передать России аппараты искусственной вентиляции легких для больных коронавирусом, сообщают в четверг американские СМИ.
"Мы отправим партию ИВЛ тогда, когда это будет нужно", - сказал он во время встречи с губернатором Техаса Грегом Абботтом,
Трамп в последние недели часто отмечал, что США наладили масштабное производство аппаратов ИВЛ и теперь могут как лечить собственных пациентов, так и помогать другим странам.
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