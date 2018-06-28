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Вашингтон. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает с нетерпением встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в Хельсинки, сообщают в четверг американские СМИ.

"Мы с нетерпением ждем ее (встречу - ИФ). Если мы все смогли бы поладить, было бы замечательно. Миру нужно начать ладить", - заявил Д.Трамп аккредитованным при Белом доме журналистам.

Ранее пресс-служба Кремля и Белый дом сообщили, что встреча Д.Трампа и В.Путина пройдет 16 июля в столице Финляндии Хельсинки.

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Интерфакс