Этот контент был опубликован 20 мая 2019 г. 5:19

Вашингтон. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox News, что новые тарифы, введенные США на китайские товары, заставляют компании переносить свои производства из КНР в другие страны Азии.

По словам Трампа, Пекин "полностью убит тарифами, компании покидают страну".

Он уточнил, что многие компании переносят производство из Китая во Вьетнам и другие страны Азии.

Президент США также сообщил, что у США и Китая "была очень сильная сделка".

"У нас была хорошая сделка, и они ее изменили. И я сказал, хорошо, мы будем тарифицировать их продукцию", - подчеркнул он.

По его мнению, у такого поведения Пекина есть одно объяснение: "они надеются, что через 16 месяцев Дональд Трамп будет побежден" и к власти придут демократы.

Президент США считает, что введение тарифов на китайские товары не повредит экономике США.

"У меня сейчас огромное количество голосов.(...) Я имею в виду, что мои цифры опроса велики, потому что экономика так хороша. И я действительно много делаю для экономики", - сказал он.

Президент США также раскритиковал бывшего вице-президента США и его соперника в президентской кампании 2020 года Джо Байдена за то, что тот не считает Китай угрозой для США.

"Он говорит, что Китай не является нашим конкурентом", - сказал Трамп о Байдене.

"Китай является нашим серьезным конкурентом. Они хотят захватить мир", - добавил он.

В своих комментариях Трамп отметил, что Байден видит Китай по-другому из-за спорных связей его семьи с правительством страны. Он добавил, что эти связи должны быть расследованы.

Ранее торговый представитель США Роберт Лайтхайзер сообщил, что президент Дональд Трамп дал указание своей команде приступить к подготовке к введению повышенных таможенных пошлин на товары из Китая стоимостью еще на $300 млрд.

Повышение пошлин на китайские товары стоимостью $200 млрд в год с 10% до 25% вступило в силу в США 10 мая.

Теперь с учетом вступивших в силу изменений США обложили повышенными пошлинами китайские товары стоимостью $250 млрд в год, что эквивалентно 47% всех ввозимых из КНР товаров.

Вместе с тем, американский президент заявил, что еще не принял окончательное решение о введении пошлин на товары стоимостью $300 млрд.

Ранее Китай ввел повышенные пошлины на американскую продукцию на $110 млрд в год - на 91% импорта из США. Однако, как объявило в минувший понедельник министерство коммерции Китая, с 1 июня Китай в качестве ответной меры вводит новые тарифы на американские товары стоимостью еще на $60 млрд в год.

1вз гс

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