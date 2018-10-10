Трамп заявляет, что у него будет время для встречи с Ким Чен Ыном после промежуточных выборов в США
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Вашингтон. 10 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что будет готов провести вторую встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном только после запланированных на 6 ноября 2018 года американских промежуточных выборов, сообщает в среду газета "Хилл".
"Сейчас у меня просто нет возможности отсюда уехать", - пояснил президент, активно поддерживающий республиканских кандидатов во время предвыборной кампании.
Ранее в октябре переговоры с Ким Чен Ыном провел госсекретарь США Майк Помпео.
Промежуточные выборы в США крайне важны, так как могут существенно изменить баланс сил между республиканцами и демократами: американцам в ноябре предстоит избрать всех 435 членов палаты представителей и 35 из 100 членов сената. В настоящее время республиканцы удерживают большинство в обеих палатах конгресса США.
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Интерфакс