Этот контент был опубликован 19 апреля 2020 г. 0:28

Вашингтон. 19 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что наладил отличные отношения с российским руководством, несмотря на действующие против РФ американские санкции.

"Никто не относился в РФ жёстче, чем я. Вспомните о санкциях и о том, что-то я сделал с их газопроводом в Европу (с "Северным потоком-2" - ИФ)", - сказал он на брифинге Вашингтоне.

"Однако в то же время у меня очень хорошие отношения с Путиным. Я смог заключить сделку с Россией, Саудовской Аравией и ОПЕК+. Эта сделка спасёт Техас, Северную Дакоту, Оклахому и другие штаты, где добывают углеводороды", - добавил президент США.

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