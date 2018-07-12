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Этот контент был опубликован 12 июля 2018 г. 13:11 12.07.2018 - 13:11

Брюссель. 12 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что его страна стремится к миру на планете, и выразил надежду, что Вашингтону никогда не придется применять свои вооружения.

"Мы хотим мира, мы хотим, чтобы мир был везде", - сказал он в ходе пресс-конференции на саммите НАТО в Брюсселе.

"Мы хотим решать проблемы", - добавил президент США.

Он отметил, что Вашингтон обладает "вооружениями, которых ранее никогда не было".

"У нас лучшие истребители в мире, лучшие корабли, лучшее снаряжение и я надеюсь, что нам никогда не придется применять их. Это наша мечта", - заявил Д.Трамп.

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