Трамп заявляет, что хочет мира во всем мире и не хочет применять оружие, не имеющее аналогов в мире
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Брюссель. 12 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что его страна стремится к миру на планете, и выразил надежду, что Вашингтону никогда не придется применять свои вооружения.
"Мы хотим мира, мы хотим, чтобы мир был везде", - сказал он в ходе пресс-конференции на саммите НАТО в Брюсселе.
"Мы хотим решать проблемы", - добавил президент США.
Он отметил, что Вашингтон обладает "вооружениями, которых ранее никогда не было".
"У нас лучшие истребители в мире, лучшие корабли, лучшее снаряжение и я надеюсь, что нам никогда не придется применять их. Это наша мечта", - заявил Д.Трамп.
1ла во
Интерфакс