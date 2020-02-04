Вашингтон. 4 февраля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп съязвил в отношении демократов по поводу задержки публикации результатов кокусов в Айове.
"Когда же демократы начнут винить Россию, Россию, Россию, а не свою некомпетентность за катастрофу с голосованием, которая произошла в великом штате Айова?" - написал Трамп в твиттере, набрав слово "Россия" прописными буквами.
"Демократическая партия, в отличие от Республиканской партии, действительно облажалась", - добавил Трамп.
Президент США также напомнил о победе в республиканских кокусах и поблагодарил за это штат Айову.
На внутрипартийных выборах Трампу удалось набрать более 97% голосов, в то время как каждому из его ближайших соперников - Биллу Уэлду и Джо Уолшу - удалось получить лишь немногим больше 1%.
Ранее подразделение Демократической партии штата Айова сообщало, что задержка публикации результатов первых внутрипартийных выборов связана с проверкой данных на достоверность, а не с "хакерской атакой или другим вмешательством".
Демократы неоднократно заявляли о вмешательстве РФ в президентские выборы США 2016 года.
В частности ранее сообщалось, что в апреле 2018 года Национальный комитет Демократической партии США подал многомиллионный иск в суд в отношении правительства России, предвыборной команды Трампа и организации WikiLeaks. Этот иск был отклонен.
Иск был подан в окружной суд Манхэттена. В нем говорится, что сотрудники предвыборной кампании Трампа вступили в сговор с руководством России и российской военной разведкой, чтобы "навредить" кандидату в президенты от демократов Хиллари Клинтон и помочь Трампу на выборах, взломав компьютерные сети Демократической партии и распространив полученные материалы.
В исковом заявлении не фигурировало имя самого Трампа, но есть, в частности, имена его зятя Джареда Кушнера, бывшего главы предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта и его заместителя Рика Гейтса. Также фигурировало имя старшего сына Трампа - Дональда Трампа-младшего.
В качестве ответчиков фигурировали ГРУ, WikiLeaks и его основатель Джулиан Ассанж. Давний союзник Трампа и политический консультант Роджер Стоун также выступает в иске ответчиком.
Кроме того, один из ответчиков - российский бизнесмен Араз Агаларов и его сын Эмин.
Среди ответчиков упоминалась и Российская Федерация.
В ходе предвыборной кампании 2016 года хакеры взломали компьютерную систему Национального комитета Демократической партии. Впоследствии документы, предназначавшиеся для внутреннего пользования, были опубликованы в открытом доступе. В Демократической партии убеждены, что это оказало существенное влияние на ход борьбы за пост президента. Американские спецслужбы обвиняют в причастности к взлому Россию.
В марте 2019 года команда Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Трампа.
Спецпрокурор также не стал выдвигать обвинений Трампу в препятствовании правосудию, оставив этот вопрос на усмотрение генпрокурора, который пришел к выводу, что для предъявления президенту обвинений нет достаточных оснований.
Мюллер, который вел расследование предполагаемого вмешательства России в президентские выборы США в 2016 году, первоначально отказывался от дачи показаний.
Однако демократы потребовали, чтобы он предстал перед Конгрессом после того, как его доклад не оправдал президента за препятствие правосудию.
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