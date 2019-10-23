Этот контент был опубликован 23 октября 2019 г. 18:43

Вашингтон. 23 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп не согласен с мнением критиков, которые призывали к военному вмешательству США в связи с операцией Турции в Сирии, так как США были бы вынуждены использовать свои силы против союзника по НАТО.

"Некоторые политические эксперты, реагируя на турецкую операцию в Сирии, призывали к новому военному вмешательству США. Я такого мнения не придерживаюсь", - сказал американский президент, выступая в среду в Белом доме.

"Проведение наступления вооруженных сил (США - ИФ) потребовало бы отправки десятков тысяч американских солдат против Турции - союзника по НАТО и страны, с которой США выстроили очень хорошие отношения", - сказал Трамп.

Трамп также поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за действия по достижению режима прекращения огня в Сирии.

Трамп заявил, что Эрдоган - это "человек, которого я очень хорошо узнал, человек, который любит свою страну".

С 9 октября ВС Турции проводили на севере Сирии операцию, главная цель которой - вытеснить курдских ополченцев из приграничных районов. США подвергли эту операцию критике.

В прошлый четверг Турция с США заключили соглашение, в соответствии с которым Анкара приостановила боевые действия в Сирии против курдских формирований.

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