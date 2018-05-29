Трамп и Абэ встретятся в Вашингтоне в преддверие запланированного саммита США-КНДР - Белый дом
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Вашингтон. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ встретятся в Вашингтоне 7 июня, сообщила во вторник представитель Белого дома Сара Сандерс.
"Президент встретится с премьер-министром Японии Синдзо Абэ 7 июня в Белом доме", - написала она на странице в "Твиттере".
Накануне сообщалось, что по итогам телефонного разговора с Д.Трампом японский премьер заявил, что Токио и Вашингтон договорились провести встречу до предполагаемого саммита между Вашингтоном и Пхеньяном.
На прошлой неделе Д.Трамп заявил, что отменяет запланированный с Ким Чен Ыном саммит. В ответ на это КНДР выпустила заявление, в котором заявила о желании провести встречу. После этого американский лидер заявил, что саммит может состояться, как и было запланировано ранее.
Основной его темой, как ожидается, будет вопрос денуклеаризации Корейского полуострова.
эф во
Интерфакс