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Этот контент был опубликован 29 мая 2018 г. 17:45 29.05.2018 - 17:45

Вашингтон. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ встретятся в Вашингтоне 7 июня, сообщила во вторник представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Президент встретится с премьер-министром Японии Синдзо Абэ 7 июня в Белом доме", - написала она на странице в "Твиттере".

Накануне сообщалось, что по итогам телефонного разговора с Д.Трампом японский премьер заявил, что Токио и Вашингтон договорились провести встречу до предполагаемого саммита между Вашингтоном и Пхеньяном.

На прошлой неделе Д.Трамп заявил, что отменяет запланированный с Ким Чен Ыном саммит. В ответ на это КНДР выпустила заявление, в котором заявила о желании провести встречу. После этого американский лидер заявил, что саммит может состояться, как и было запланировано ранее.

Основной его темой, как ожидается, будет вопрос денуклеаризации Корейского полуострова.

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