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Этот контент был опубликован 28 мая 2018 г. 20:32 28.05.2018 - 20:32

Токио. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились провести встречу до предполагаемого саммита между Вашингтоном и Пхеньяном, сообщает в понедельник агентство "Ренхап".

Японские СМИ также ранее сообщали, что, по итогам телефонного разговора с Д.Трампом японский премьер заявил, что Токио и Вашингтон договорились о сотрудничестве.

Ожидается, что саммит Д.Трампа с Ким Чен Ыном пройдет, как и было запланировано, 12 июня в Сингапуре.

На прошлой неделе Д.Трамп заявил, что отменяет запланированный с Ким Чен Ыном саммит. В ответ на это КНДР выпустила заявление, в котором заявила о желании провести встречу. После этого американский лидер заявил, что саммит может состояться, как и было запланировано ранее.

Основной его темой, как ожидается, будет вопрос денуклеаризации Корейского полуострова.

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