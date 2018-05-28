Внешний контент

Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Токио. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились провести встречу до предполагаемого саммита между Вашингтоном и Пхеньяном, сообщает в понедельник агентство "Ренхап".

Японские СМИ также ранее сообщали, что, по итогам телефонного разговора с Д.Трампом японский премьер заявил, что Токио и Вашингтон договорились о сотрудничестве.

Ожидается, что саммит Д.Трампа с Ким Чен Ыном пройдет, как и было запланировано, 12 июня в Сингапуре.

На прошлой неделе Д.Трамп заявил, что отменяет запланированный с Ким Чен Ыном саммит. В ответ на это КНДР выпустила заявление, в котором заявила о желании провести встречу. После этого американский лидер заявил, что саммит может состояться, как и было запланировано ранее.

Основной его темой, как ожидается, будет вопрос денуклеаризации Корейского полуострова.

эф во

Neuer Inhalt

Horizontal Line

swissinfo.ch

Тизер

swissinfo.ch in russian

subscription form

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта










Интерфакс