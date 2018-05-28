Трамп и Абэ договорились провести встречу до саммита США-КНДР
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Токио. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились провести встречу до предполагаемого саммита между Вашингтоном и Пхеньяном, сообщает в понедельник агентство "Ренхап".
Японские СМИ также ранее сообщали, что, по итогам телефонного разговора с Д.Трампом японский премьер заявил, что Токио и Вашингтон договорились о сотрудничестве.
Ожидается, что саммит Д.Трампа с Ким Чен Ыном пройдет, как и было запланировано, 12 июня в Сингапуре.
На прошлой неделе Д.Трамп заявил, что отменяет запланированный с Ким Чен Ыном саммит. В ответ на это КНДР выпустила заявление, в котором заявила о желании провести встречу. После этого американский лидер заявил, что саммит может состояться, как и было запланировано ранее.
Основной его темой, как ожидается, будет вопрос денуклеаризации Корейского полуострова.
эф во
Интерфакс