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Этот контент был опубликован 28 мая 2018 г. 22:22 28.05.2018 - 22:22

Вашингтон. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп и премьер Японии Синдзо Абэ провели в понедельник переговоры по телефону, в ходе которых подчеркнули необходимо добиться от КНДР ликвидации арсеналов ядерного, химического и биологического оружия, а также - баллистических ракет, сообщили в Белом доме.

"Президент Трамп сегодня поговорил с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Оба лидера обсудили недавнее развитие событий в КНДР и подтвердили, что встретятся вновь, чтобы продолжить тесную координацию в преддверии планирующейся встречи между лидерами США и КНДР", - отмечается в пресс-релизе администрации США.

В нем говорится, что "президент и премьер-министр обозначили настоятельную необходимость добиться на постоянной основе полной ликвидации корейских программ по ядерному, химическому и биологическому оружию, а также - по баллистическим ракетам".

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