Этот контент был опубликован 7 апреля 2020 г. 0:21

Вашингтон. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудил по телефону с бывшим вице-президентом США Джо Байденом ситуацию с пандемией коронавируса.

"Я только что поговорил по телефону с бывшим вице-президентом Джо Байденом, который звонил. Беседа была теплой, замечательной", - сказал он журналистам во время брифинга в Белом доме.

"Мы говорили об этом (о коронавирусе - ИФ), об этом все сейчас говорят", - продолжил Трамп.

По словам президента США, беседа длилась около 15 минут.

Байден считается наиболее вероятным конкурентом Трампа от Демократической партии на грядущих в 2020 году выборах президента США.

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