Вашингтон. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в ходе встречи в Осаке с лидером Бразилии Жаиром Болсонару затронули, среди прочего, темы Китая и Венесуэлы.
"Лидеры заявили о приверженности оказанию поддержки венесуэльского народа, пока венесуэльцы возрождают свою демократию и свободу", - говорится в заявлении Белого дома, распространенном в пятницу.
Президент Трамп и президент Болсонару также обсудили риски, связанные с деятельностью Китая на Западном полушарии", - отмечается в нем.
Лидеры США и Бразилии провели встречу на полях саммита G20 в Осаке.
1эф во