Этот контент был опубликован 28 июня 2019 г. 9:53

Вашингтон. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в ходе встречи в Осаке с лидером Бразилии Жаиром Болсонару затронули, среди прочего, темы Китая и Венесуэлы.

"Лидеры заявили о приверженности оказанию поддержки венесуэльского народа, пока венесуэльцы возрождают свою демократию и свободу", - говорится в заявлении Белого дома, распространенном в пятницу.

Президент Трамп и президент Болсонару также обсудили риски, связанные с деятельностью Китая на Западном полушарии", - отмечается в нем.

Лидеры США и Бразилии провели встречу на полях саммита G20 в Осаке.

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