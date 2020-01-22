Этот контент был опубликован 22 января 2020 г. 17:25

Давос/Вашингтон. 22 января. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в среду на встрече с афганским коллегой Ашрафом Гани вновь заявил о необходимости снижения напряженности в Афганистане.

По его словам, которые приводит пресс-пул Белого дома, Трамп, в частности, выразил необходимость сдерживания насильственных действий, совершаемых боевиками афганского движения "Талибан" (запрещено в РФ).

Трамп отметил, что это могло бы способствовать конструктивным переговорам по будущему Афганистана.

Представитель президента Афганистана Сиддик Сиддики, в свою очередь, сообщил, что Трамп и Гани обсудили развитие ситуации в Афганистане, шаги, предпринимаемые ради установления мира и стабильности в стране, а также ряд вопросов, которых они касались во время их предыдущей встречи, состоявшейся в Баграме, в Афганистане.

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