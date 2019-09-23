Этот контент был опубликован 23 сентября 2019 г. 21:43

Нью-Йорк (ООН). 23 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп и президент Польши Анджей Дуда в ходе встречи "на полях" Генассамблеи ООН обсудили, как можно воспрепятствовать реализации проекта "Северный поток-2", сообщает в понедельник агентство Bloomberg.

"Трамп и Дуда обсудили, как воспрепятствовать (реализации - ИФ) проекта газопровода "Северный поток 2", - сообщает агентство.

Ранее Трамп неоднократно критиковал этот проект, призывал Европу к диверсификации источников энергопоставок и отмечал, что альтернативным источником может стать сжиженный природный газ из США.

Морской газопровод "Северный поток - 2" мощностью 55 млрд куб. м в год должен пройти от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии.

Строительство газопровода "Северный поток - 2" в настоящее время активно продолжается, на территории Германии строится станция приемки газа.

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