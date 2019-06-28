Вашингтон. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Бывший госсекретарь США Рекс Тиллерсон сообщил, что президент Дональд Трамп и его окружение не давали ему конкретных указаний, касающихся его действий в отношении американо-российских отношений.

Во время слушаний в Комитет по иностранным делам палаты представителей американского Конгресса Тиллерсону был задан вопрос о том, передавался ли ему "план или своего рода дорожная карта, касающиеся выстраивания отношений с Россией" в начальный период его пребывания на посту госсекретаря. Тиллерсон ответил отрицательно, сказав, "что не может вспомнить об этом".

При этом в ответ на уточняющий вопрос о том, что об одном из таких эпизодов упоминалось в докладе спецпрокурора Мюллера по расследований "российского вмешательства" в американские выборы, Тиллерсон сказал: "Не помню, чтобы кто-то передавал мне такой документ, как это описано в докладе Мюллера или в каком-то другом".

Он отметил, что строил свою политику в отношении России с учетом богатого опыта работы в РФ и встреч с президентом Владимиром Путиным.

"Возможно, до этого я высказывал мнение, что эти отношения, вероятно, находятся в наихудшем со времен окончания холодной войны состоянии, что это плохо как для двух стран, США и России, так и для остального мира", - заявил бывший госсекретарь.

По его словам, "у россиян и президента Путина, безусловно, есть свой взгляд на те аспекты, в которых США не выполнили свои обязательства перед Россией в постсоветские годы распада". У США имеется свой список претензий к России.

Тиллерсон отметил, что необходимо четко видеть препятствия, которые стоят на пути улучшения отношений между двумя странами и "попытаться прийти к какому-то соглашению в областях, представляющих взаимный интерес".

Это нужно для того, чтобы "мы могли бы начать работать вместе, чтобы построить фундамент определенного уровня доверия между нами, потому что доверие было по большому счету подорвано", добавил он.

Стенограмма семичасовых слушаний, прошедших еще в мае текущего года, была распространена комитетом Конгресса с изъятием из нее вопросов и ответов, которую конгрессмены считают относящимися к секретной информации.

1гк гс

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