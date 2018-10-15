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Этот контент был опубликован 15 октября 2018 г. 14:48 15.10.2018 - 14:48

Вашингтон. 15 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в понедельник объявил о намерении посетить вместе со своей супругой Меланией Трамп штаты Флорида и Джорджия, пострадавшие на прошлой неделе от урагана "Майкл".

"Мы с первой леди поедем во Флориду и в Джорджию, вместе с FEMA (Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях - ИФ), сотрудниками экстренных служб и правоохранительных органов, чтобы оценить урон от урагана", - написал американский лидер в "Твиттере".

"На месте событий прикладываются максимальные усилия, ведется очень сложная работа. Худший ураган за последние 50 лет!" - добавил он.

При этом Д.Трамп не уточнил, в какие конкретно даты пройдет поездка.

10 октября на ураган "Майкл" достиг побережья США в районе штата Флорида и прошел по нескольким штатам на юго-востоке страны. Урагану была присвоена четвертая - предпоследняя - категория разрушительности.

В эпицентре урагана скорость ветра достигала 250 км/ч.

На данный момент известно о 19 погибших в результате урагана "Майкл".

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