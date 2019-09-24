Этот контент был опубликован 24 сентября 2019 г. 21:45

Нью-Йорк (ООН). 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский проведут 25 сентября встречу "на полях" 74-й сессии Генассамблеи ООН, сообщает телеканал "Си-эн-эн".

"Завтра (в среду - ИФ) Трамп встретится с президентом Украины Зеленским", - говорится в сообщении.

Время встречи не уточняется.

Ранее источник в дипломатических кругах сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что украинский президент должен встретиться с американским коллегой в Нью-Йорке 25 сентября.

Зеленский заявлял, что рассчитывает на "предметную, мощную встречу" с Трампом.

25 сентября также будет опубликована неотредактированная полная версия июльского телефонного разговора Трампа с Зеленским.

Ряд американских СМИ сообщали, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, а также что президент США "около восьми раз призывал его работать" с адвокатом Руди Джулиани по вопросу расследования против Хантера Байдена.

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