Вашингтон. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в июле заявил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что Соединенные Штаты делают для Украины значительно больше, чем Европа, Зеленский полностью согласился с этим, следует из записи беседы лидеров, обнародованной телеканалом CNN.

"Должен сказать, что мы много делаем для Украины. Мы тратим на это большие усилия и значительное время. Намного больше, чем делают европейские страны, которые должны помогать более серьезно, чем это делают. Германия не делает для вас почти ничего", - сказал Трамп.

По его словам, "все что они делают - это только слова, думаю, вы должны спросить с них за это".

"Когда я разговаривал с Ангелой Меркель (канцлер Германии - ИФ), она говорила об Украине, но ничего не делала. Многие европейские государства поступают таким же образом", - заявил американский президент.

Зеленский, со своей стороны ответил, что "согласен даже не на 100%, а на 1000%".

"Могу Вам сказать, что я говорил с Ангелой Меркель и встречался с ней. Я также встречался и говорил с Макроном (Эмманюэль Макрон, президент Франции - ИФ). Я им сказал, что они делают мало из того, что должны делать в вопрос санкций. Они не ужесточают санкции. Они не делают для Украины того, что должны", - заявил Зеленский.

Он добавил, что США делают для Украины действительно много, "намного больше, чем Евросоюз, особенно если говорить о санкциях в отношении Российской Федерации".

Телеканал предупредил, что запись беседы не является дословной расшифровкой магнитофонной записи беседы, она основана на стенографических записях, которые делали помощники Трампа, присутствовавшие на беседе.

1гк гс

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