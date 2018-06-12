Трамп и Ким Чен Ын подписали документ по итогам саммита в Сингапуре, о содержании пока не сообщается
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*** Лидер США назвал его всеобъемлющим
Сингапур. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Лидеры США и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали во вторник документ по итогам саммита в Сингапуре.
Церемонию транслировали ведущие мировые СМИ. Официальных данных о содержании документа пока нет.
Д.Трамп после подписания заявил, что документ "всеобъемлющий", но о конкретном содержании не сообщил.
Си-Эн-Эн ранее передавал, что по его информации, в документе говорится о прогрессе в переговорах и о приверженности этому процессу.
Ранее в Сингапуре в отеле "Капелла" на сингапурском острове Сентоса состоялась первая встреча лидеров США и КНДР. Официальные переговоры в расширенном составе продлились почти два часа, перед ними состоялась историческая встреча лидеров "тет-а-тет", которая продолжалась около 35 минут.
Д.Трамп заявил о "большом прогрессе" по итогам встречи, добавив, что она прошла "лучше, чем кто-либо мог предположить". Ким Чен Ын, в свою очередь, назвал саммит прелюдией к миру и в то же время предположил, что многие воспримут ее как "своего рода фантазию из научно-фантастического фильма".
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Интерфакс