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Этот контент был опубликован 12 июня 2018 г. 2:58 12.06.2018 - 02:58

Сингапур. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын прибыли на сингапурский остров Сентоса, где в 09:00 по местному времени (04:00 мск) в отеле "Капелла" начнется первая в истории встреча руководителей двух государств.

Накануне встречи оба лидера выразили надежду на успех встречи, в ходе которой США рассчитывают добиться получения согласия Северной Кореи на полную денуклеаризацию, а КНДР - улучшить отношения с США, договориться о снятии экономических санкций, чтобы обеспечить развитие собственной экономики.

Переговоры Д.Трампа и Ким Чен Ына "тет-а-тет" запланированы на 09:15 по времени Сингапура (04:15 мск).

Ранее американский президент заявлял, что ему будет достаточно первых 15 минут беседы, чтобы определить, будет ли встреча результативной, и что он не намерен терять время понапрасну.

Перед входом в отель установлены 12 государственных флагов США и КНДР - по шесть каждой страны.

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