Этот контент был опубликован 1 июня 2020 г. 19:32

Вашингтон. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп и лидер Южной Кореи Мун Чжэ Ин провели разговор по телефону и обсудили ряд вопросов в сфере экономики и безопасности, сообщает в понедельник заместитель представителя Белого дома Джад Дир.

"Оба лидера обсудили круг вопросов в области экономики и национальной безопасности, включая пандемию коронавируса и восстановление мировой экономики", - написал он в твиттере.

"Президент Трамп и Мун Чжэ Ин также обсудили подготовку G7 позднее в этом году", - добавил он.

Ранее Трамп назвал формат G7 неэффективным и потому сообщил о намерении пригласить на саммит этой организации такие страны как Россия, Индия, Южная Корея и Австралия.

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