Этот контент был опубликован 13 сентября 2019 г. 4:16

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Гонконг. 13 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп и глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин планируют встретиться в конце месяца, сообщили в администрации южнокорейского президента.

Пресс-секретарь администрации Ко Мин Чжун уточнила, что встреча на высшем уровне пройдет во время визита Мун Чжэ Ина в Нью-Йорк для участия в сессии генеральной ассамблеи ООН, которая состоится с 22 по 26 сентября.

Президент Южной Кореи планирует выступить с основным докладом на сессии ООН 24 сентября.

Отмечается, что обе стороны проводят консультации по подробному расписанию саммита.

Кроме того, в планах Мун Чжэ Ина двусторонние встречи с генсеком ООН Антониу Гутеррешем и коллегами из других стран.

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