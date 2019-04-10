Вашингтон. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп обсудил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом проблемы Ирана и прав человека.
"Они обсудили важнейшую роль Саудовской Аравии в обеспечении стабильности на Ближнем Востоке, поддержании максимального давления на Иран и важность вопросов прав человека", - следует из сообщения Белого дома.
Отношения между США и властями Саудовской Аравии находятся под пристальным вниманием после смерти журналиста Washington Post Джамаля Хашкаджи.
Администрация Д.Трампа столкнулась с критикой со стороны американских законодателей за свой ответ на смерть журналиста.
В понедельник Госдеп США запретил въезд в страну 16 гражданам Саудовской Аравии, причастным к убийству Дж.Хашкаджи.
В списке лиц, которым запрещен въезд в США, в частности, присутствуют имена консультанта по средствам массовой информации наследного принца Сауда аль-Кахтани, сотрудника службы безопасности Саудовской Аравии Махера Абдулазиза Мутреба и члена королевской гвардии Таара Галеб аль-Харби.
Все они, по данным The New York Times, входили в специальную группу для борьбы с инакомыслящими, организованную по приказу принца Мухаммеда бен Салмана.
Дж.Хашкаджи, работавший на американское издание Washington Post, был убит в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года. Тело журналиста так и не было найдено.
Расследование этого дела по отдельности проводят турецкие и саудовские власти в то время, как некоторые СМИ связывали убийство с кронпринцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом.
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