Этот контент был опубликован 5 декабря 2019 г. 20:22

Вашингтон. 5 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп и постпред РФ при ООН Василий Небензя в четверг обменялись шутливыми репликами на обеде, организованном в Белом доме.

На обед были приглашены постпреды стран, представленных в СБ ООН. Дипломаты по очереди представлялись и говорили слова благодарности Трампу за организацию этого мероприятия.

Незадолго до Небензи с Трампом поговорила постпред Польши, напомнившая, что ее страна вскоре покинет СБ ООН, так как не является его постоянным членом. "Россия из СБ ООН никуда уходить в обозримом будущем не собирается", - напомнил Трампу Небензя, когда подошла его очередь представиться.

Кроме того, российский дипломат пошутил по поводу того, что во время экскурсии по Белому дому ему и коллегам из других стран показали Китайскую комнату. На это обстоятельство ранее обратил внимание и постпред Китая.

"Мы увидели Китайскую комнату, но вот Российской комнаты нет", - отметил Небензя.

"Мы разберемся с этим", - пошутил в ответ Трамп.

В заключение Небензя похвалил за усердную работу постпреда США Келли Крафт, страна которой в настоящее время председательствует в ООН. "Вы тоже хорошо работаете", - ответил на это Трамп.

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