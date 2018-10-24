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Этот контент был опубликован 24 октября 2018 г. 18:20 24.10.2018 - 18:20

Вашингтон. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс выступили с критикой в связи с ситуацией вокруг взрывоопасных посылок, доставленных по нескольким адресам в США, в том числе к резиденциям экс-президента Барака Обамы и экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, а также к дому конгрессвумен от Флориды Дебби Вассерман Шульц и в нью-йоркскую редакцию телеканала Си-Эн-Эн.

"Мы осуждаем попытки нападений на бывшего президента Барака Обаму, семью Клинтонов, Си-Эн-Эн и других. Эти трусливые акции достойны презрения, и им не место в этой стране", - написал М.Пенс в "Твиттере".

"Я выражаю благодарность спецслужбам, ФБР и местным правоохранительным органам за быстрое реагирование. Ответственные понесут наказание", - добавил он.

"Я полностью поддерживаю это заявление", - написал в свою очередь Д.Трамп, сославшись на слова вице-президента.

Ранее в среду стало известно, что были доставлены взрывоопасные посылки к резиденциям Б.Обамы, семьи Билла и Хиллари Клинтон, к дому конгрессвумен от штата Флорида Дебби Вассерман Шульц, а также в редакцию телеканала Си-Эн-Эн в здании "Тайм-Уорнер-Центр".

Все посылки переданы спецслужбам.

В минувший понедельник 22 октября аналогичная посылка пришла на адрес американского бизнесмена Джорджа Сороса.

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