Этот контент был опубликован 11 июня 2019 г. 0:52

Вашингтон. 11 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в рамках саммита G20 в Осаке встретится с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и обсудит денуклеаризацию Северной Кореи, сообщила представитель госдепартамента США Морган Ортагус во время брифинга.

"Госсекретарь Помпео присоединится к президенту Трампу на встрече с премьер-министром Абэ для координации усилий по полной подтвержденной денуклеаризации КНДР и обсуждения путей сотрудничества с Республикой Корея...", - сообщила Ортагус.

Она добавила, что после саммита, который пройдет в японской Осаке с 28-29 июня, президент США в сопровождении Помпео отправится в Сеул.

"Президент Трамп и президент Мун Чжэ Ин продолжат тесное сотрудничество в координации усилий по достижению полностью подтвержденной денуклеаризации КНДР", - подчеркнула Ортагус.

1вз ад

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