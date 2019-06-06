Этот контент был опубликован 6 июня 2019 г. 21:17

Вашингтон. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп и госсекретарь США Майк Помпео выразили сожаление в связи с автокатастрофой, произошедшей с курсантами Военной Академии США в Вест-Поинте.

"Сожалею в связи с ужасной аварией, в которую попали наши великолепные курсанты из Вест-Поинта. Мы оплакиваем погибшего и молимся за пострадавших", - написал американский лидер в твиттере.

Глава госдепа США также отреагировал на известие об аварии с военнослужащими Военной Академии в Вест-Поинте, в которой он в свое время учился.

"Глубоко расстроен тем, что курсант погиб во время службы нашей стране в моей альма-матер в Вест-Поинте... Молимся о пострадавших курсантах и их родных", - отметил Помпео в твиттере.

Ранее в четверг бронетранспортер перевернулся неподалеку от летнего учебного лагеря для курсантов Camp Natural Bridge в городе Вест-Поинт штата Нью-Йорк.

По меньшей мере один курсант погиб, еще 24 курсантов получили травмы. Пострадавшие госпитализированы.

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