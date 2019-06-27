Этот контент был опубликован 27 июня 2019 г. 4:05

Вашингтон. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Президенты США и России проведут встречу в рамках саммита G-20 в японской Осаке в эту пятницу, сообщил представитель Белого дома.

Как следует из его сообщения, Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся в 14:00 (8:00 по мск) в пятницу в Осаке.

Ранее Трамп заявил, что рассчитывает на продуктивный разговор с президентом РФ на саммите G20 в Осаке.

"У меня будет очень хороший разговор с (Путиным - ИФ)", - сказал Трамп в среду, отвечая на вопрос журналистки CNN у Белого дома прежде, с чем он отправится на саммит.

"То, о чем я буду говорить, не ваше дело", - отметил Трамп в ответ на вопрос, намерен ли он затронуть в разговоре с Путиным тему возможного вмешательства РФ в выборы США 2020 года.

Ранее сообщалось, что лидеры США и России во время двусторонней встречи на саммите G-20 в Осаке обсудят вопросы региональной безопасности, включая Иран, Украину, Сирию, Ближний Восток, контроль над вооружениями и улучшение двусторонних отношений.

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