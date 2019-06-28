Этот контент был опубликован 28 июня 2019 г. 8:52

Вашингтон. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин в ходе переговоров в Осаке в пятницу обсудили темы Ирана, Украины, Сирии, Венесуэлы, говорится в сообщении Белого дома.

"Лидеры также обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и на Украине", - отмечается в сообщении.

Они также обменялись мнениями по таким темам, как двусторонние отношения и контроль над вооружениями, информирует Белый дом.

Встреча двух лидеров "на полях" саммита G20 в Осаке продлилась почти полтора часа.

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