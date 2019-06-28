Этот контент был опубликован 28 июня 2019 г. 8:52

*** Трамп указал на необходимость включения Китая в современную систему контроля над вооружениями

Вашингтон. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе встречи в Осаке договорились продолжить дискуссии о современной модели контроля над вооружениями, сообщил в пятницу Белый дом.

"Президенты договорились, что две страны продолжат дискуссии по модели контроля над вооружениями 21-го века, которая, как заявил президент Трамп, должна включать Китай", - говорится в заявлении.

Встреча президентов, прошедшая на саммите G20 в пятницу, продлилась почти полтора часа.

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