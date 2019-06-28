Этот контент был опубликован 28 июня 2019 г. 8:53

Вашингтон. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин в ходе встречи в Осаке согласились, что улучшение отношений между РФ и США было бы в интересах всего мира, сообщил в пятницу Белый дом.

"Оба лидера согласились, что улучшение отношение между США и Россией - в интересах каждой из стран и в интересах всего мира", - говорится в сообщении по итогам встречи лидеров на полях саммита G20.

Отмечается, что на переговорах президенты обсудили, в частности, нынешнее состояние двухсторонних отношений.

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