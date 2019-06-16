Этот контент был опубликован 16 июня 2019 г. 22:37

Вашингтон. 16 июня. ИНТЕРФАКС - Глава министерства торговли США Уилбур Росс в воскресенье высказал сомнения в том, что американскому президенту Дональду Трампу и председателю КНР Си Цзиньпину в ходе саммита G20 в Осаке удастся урегулировать торговые споры между двумя государствами.

"Я думаю, что наибольшим результатом (встречи лидеров США и КНР - ИФ) на G20 будет согласие на возобновление переговоров", - сказал Росс газете The Wall Street Journal.

Министр пояснил, что теоретически Дональд Трамп и Си Цзиньпин могут договориться о новых базовых правилах для переговоров и о сроках того, когда, возможно, возобновятся "детальные технические переговоры".

"Даже настоящая война кончается переговорами, и это в конечном счете завершится переговорами. Невозможно судить, уйдет ли на это 10 минут, 10 недель, 10 месяцев или больше", - отметил он.

При этом министр возложил ответственность за нынешний кризис в торговой сфере между США и КНР на Пекин.

Перед началом майского раунда торговых переговоров между США и КНР, закончившихся неудачей, Трамп поднял тарифы на импортируемые китайские товары общей стоимостью $200 млрд с 10% до 25%, а также дал указание о подготовке к введению пошлин еще на $300 млрд, то есть на всю оставшуюся часть китайского экспорта в США.

Ранее американский президент пригрозил Пекину поднять пошлины на новую порцию китайских товаров, если Си Цзиньпин не встретится с ним в Осаке, где 28-29 июня пройдет саммит G20. Трамп намерен посетить саммит вне зависимости от того, будет ли запланирована встреча с председателем КНР.

1аю тг

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