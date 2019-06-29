Этот контент был опубликован 29 июня 2019 г. 6:50

*** США не будут вводить дополнительные пошлины на китайские товары

Пекин. 29 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин договорились о возобновлении переговоров по спорным торговым вопросам, сообщают в субботу официальные китайские СМИ.

Кроме того, по их данным, по итогам встречи обоих лидеров в Осаке американская сторона сообщила, что на данном этапе не будет ввозить дополнительные пошлины на китайские товары.

Ранее в субботу "на полях" саммита G20 в Осаке состоялись двусторонние переговоры Трампа с Си Цзиньпином. Ожидается, что позже обе стороны распространят заявления с более подробным описанием результатов встречи.

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